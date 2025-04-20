Ферстаппен отказался комментировать свой штраф в интервью после финиша гонки Ф-1 в Джидде
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен отказался высказываться насчёт того, что его оштрафовали в гонке Гран-при Саудовской Аравии за выезд за пределы трассы в первом повороте на первом круге на старте и получении преимущества.
Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.450 км)
20 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:21:06.758
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+2.843
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+8.104
«Буду краток. Большое спасибо болельщикам — это был отличный уикенд. Люблю эту трассу. По поводу остального — что есть, то есть. С нетерпением жду следующего этапа — увидимся в Майами», — сказал Ферстаппен в интервью после гонки.
Победителем гонки ГП Саудовской Аравии стал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.
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