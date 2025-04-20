Ферстаппен отказался комментировать свой штраф в интервью после финиша гонки Ф-1 в Джидде

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен отказался высказываться насчёт того, что его оштрафовали в гонке Гран-при Саудовской Аравии за выезд за пределы трассы в первом повороте на первом круге на старте и получении преимущества.

«Буду краток. Большое спасибо болельщикам — это был отличный уикенд. Люблю эту трассу. По поводу остального — что есть, то есть. С нетерпением жду следующего этапа — увидимся в Майами», — сказал Ферстаппен в интервью после гонки.

Победителем гонки ГП Саудовской Аравии стал австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.