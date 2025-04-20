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Оскар Пиастри рассказал подробности срезки Ферстаппена на первом круге

Оскар Пиастри рассказал подробности срезки Ферстаппена на первом круге
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Новый лидер личного зачёта сезона-2025, пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри подробно рассказал об инциденте с действующим чемпионом Формулы-1, гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на старте гонки.

«Я был внутри и не собирался выезжать из первого поворота вторым. Я старался изо всех сил. Очевидно, судьям пришлось вмешаться, но я считаю, что был достаточно далеко впереди. В конце концов это и решило мою гонку. Так что я доволен тем, как мы поработали над стартами — именно это и принесло нам победу», — сказал Пиастри сразу после финиша.

Напомним, Пиастри ещё до первого поворота сумел поравняться с Ферстаппеном и вынудил его срезать первый поворот.

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