Оскар Пиастри рассказал подробности срезки Ферстаппена на первом круге

Новый лидер личного зачёта сезона-2025, пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри подробно рассказал об инциденте с действующим чемпионом Формулы-1, гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на старте гонки.

«Я был внутри и не собирался выезжать из первого поворота вторым. Я старался изо всех сил. Очевидно, судьям пришлось вмешаться, но я считаю, что был достаточно далеко впереди. В конце концов это и решило мою гонку. Так что я доволен тем, как мы поработали над стартами — именно это и принесло нам победу», — сказал Пиастри сразу после финиша.

Напомним, Пиастри ещё до первого поворота сумел поравняться с Ферстаппеном и вынудил его срезать первый поворот.