«Мы добились максимума во всём». Леклер — о третьем месте в гонке ГП Саудовской Аравии

Пилот итальянского гоночного коллектива «Феррари» монегаск Шарль Леклер поделился мыслями о своём выступлении в гонке Гран-при Саудовской Аравии, по итогам которой он финишировал на третьей позиции.

Победителем гонки ГП Саудовской Аравии стал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри, а вторым — нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Я очень доволен гонкой. Думаю, мы добились максимума во всём. Очень доволен тем, что нам удалось сделать. Теперь нужно ещё доработать машину, чтобы бороться за более высокие позиции. Нужно продолжить атаковать. Надеюсь, скоро появятся новинки, которые помогут прибавить», — сказал Леклер в интервью после гонки.