Общий зачёт Ф-1: Пиастри вышел в лидеры, «Уильямс» — пятый в Кубке конструкторов

В лидеры общего зачёта после гонки в Джидде вышел Оскар Пиастри, который теперь на 10 очков опережает Ландо Норриса. Макс Ферстаппен сохраняет за собой третью позицию, он отстаёт на 12 баллов. Далее по-прежнему идут Расселл, Леклер, Антонелли и Хэмилтон.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 99 очков

2. Ландо Норрис («Макларен») — 89

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 87

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 73

5. Шарль Леклер («Феррари») — 47

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 38

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 31

8. Александер Албон («Уильямс») — 20

9. Эстебан Окон («Хаас») — 14

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 10.

В Кубке конструкторов «Макларен» опережает «Мерседес» уже на 77 очков и по-прежнему недосягаем для соперников. «Ред Булл» и «Феррари» остаются на третьем и четвёртом местах, а на пятое, опередив «Хаас», выходит «Уильямс».

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 188 очков

2. «Мерседес» — 111

3. «Ред Булл» — 89

4. «Феррари» — 78

5. «Уильямс» — 25

6. «Хаас» — 20

7. «Астон Мартин» — 10

8. «Рейсинг Буллз» — 8

9. «Альпин» — 6

10. «Кик-Заубер» — 6.