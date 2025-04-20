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Общий зачёт Ф-1: Пиастри вышел в лидеры, «Уильямс» — пятый в Кубке конструкторов

Общий зачёт Ф-1: Пиастри вышел в лидеры, «Уильямс» — пятый в Кубке конструкторов
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В лидеры общего зачёта после гонки в Джидде вышел Оскар Пиастри, который теперь на 10 очков опережает Ландо Норриса. Макс Ферстаппен сохраняет за собой третью позицию, он отстаёт на 12 баллов. Далее по-прежнему идут Расселл, Леклер, Антонелли и Хэмилтон.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 99 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») — 89
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 87
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 73
5. Шарль Леклер («Феррари») — 47
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 38
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 31
8. Александер Албон («Уильямс») — 20
9. Эстебан Окон («Хаас») — 14
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 10.

В Кубке конструкторов «Макларен» опережает «Мерседес» уже на 77 очков и по-прежнему недосягаем для соперников. «Ред Булл» и «Феррари» остаются на третьем и четвёртом местах, а на пятое, опередив «Хаас», выходит «Уильямс».

Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 188 очков
2. «Мерседес» — 111
3. «Ред Булл» — 89
4. «Феррари» — 78
5. «Уильямс» — 25
6. «Хаас» — 20
7. «Астон Мартин» — 10
8. «Рейсинг Буллз» — 8
9. «Альпин» — 6
10. «Кик-Заубер» — 6.

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