Макс Ферстаппен обошёл Феттеля и стал вторым гонщиком в истории Ф-1 по набранным очкам

Пилот австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен обошёл четырёхкратного чемпиона Формулы-1 немца Себастьяна Феттеля и стал вторым гонщиком в истории «Королевских гонок» по количеству набранных очков.

По итогам гонки Гран-при Саудовской Аравии, в которой Макс финишировал вторым, он обновил количество заработанных очков в Формуле-1 и на данный момент записал на свой счёт 3110.5 очков. Себастьян Феттель, в свою очередь, набрал суммарно 3098 очков.

Лидером в данном показателе пока что является семикратный чемпион Ф-1 и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон, на счету которого 4893.5 очков.