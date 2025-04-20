Пиастри стал первым лидером в личном зачёте Ф-1 из Австралии с 2010 года

24-летний пилот британского гоночного коллектива «Макларен» Оскар Пиастри стал первым лидером в личном зачёте Формулы-1 из Австралии с 2010 года после Марка Уэббера.

Пиастри после победы в гонке Гран-при Саудовской Аравии вышел на первую позицию в личном зачёте Ф-1, записав на свой счёт 99 очков. Также отметим, что Марк Уэббер является менеджером Оскара.

Для Пиастри эта победа стала третьей в текущем сезоне «Королевских гонок». До этого австралиец также побеждал в гонках Гран-при Китая и Гран-при Бахрейна.

Уэббер выступал в Формуле-1 с 2002 по 2013 год, девять раз победив в Гран-при и трижды заняв третье место по итогам чемпионата (2010, 2011, 2013).