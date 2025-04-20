Справедлив ли штраф Макса Ферстаппена за срезку первого поворота на старте?

Сегодня, 20 апреля, состоялась гонка Гран-при Саудовской Аравии, в рамках которой четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен был оштрафован за выезд за пределы трассы в первом повороте на первом круге на старте и получении преимущества.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает читателям ответить на вопрос: справедлив ли штраф Макса Ферстаппена за срезку первого поворота на старте?

В гонке ГП Саудовской Аравии нидерландский пилот финишировал на второй позиции, уступив лишь 24-летнему австралийскому пилоту британской команды «Макларен» Оскару Пиастри.