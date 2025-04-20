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Директор «Макларена»: штраф Ферстаппена был определённо заслужен

Директор «Макларена»: штраф Ферстаппена был определённо заслужен
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун считает, что пятисекундный штраф действующего чемпиона Формулы-1, пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Саудовской Аравии был заслуженным.

«Я определённо считаю, что штраф был заслужен. Оскар явно был на внутренней стороне, лучше стартовал, и, знаете ли, нужно использовать гоночную трассу.

Будь то пятисекундный штраф или возврат позиции, может быть что угодно. Я думаю, что это определённо было уместно. Это был поворот Оскара, ему обязаны были уступить», — приводит слова Брауна Sky Sports.

Напомним, Пиастри стартовал чуть лучше Ферстаппена и занял внутреннюю траекторию, но Ферстаппен продолжил идти бок о бок с Пиастри и в итоге срезал поворот, за что и получил штрафное время. По итогам гонки Пиастри стал победителем, а Ферстаппен занял второе место.

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