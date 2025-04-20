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«Сейчас действуют другие правила». Макс Ферстаппен — о том, почему он был оштрафован

«Сейчас действуют другие правила». Макс Ферстаппен — о том, почему он был оштрафован
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен поделился мнением о том, что его оштрафовали на пять секунд в гонке ГП Саудовской Аравии за выезд за пределы трассы в первом повороте на первом круге на старте и получении преимущества.

– Честно говоря, любые мои слова по этому поводу будут просто пустой тратой времени для всех.

– Чем отличается этот эпизод от прошлогоднего, когда Ландо Норриса оштрафовали в Остине за аналогичный инцидент с вами?
– Мы неоднократно говорили об этом. Сейчас действуют другие правила. Если быть откровенным, это не моя проблема.

Положительным моментом является то, что у нас был вполне приличный темп в гонке. Я тоже был намного счастливее на «медиуме», потому что, честно говоря, не ожидал от машины такого темпа. Но это показало, что изменения, которые мы внесли в болид в этом уикенде, определённо повлияли и на износ шин.

– Не могли бы вы пояснить, что имеете в виду, когда говорите, что правила изменились в этом году?
– Давайте достанем документы. Всё записано.

– Будете ли вы обжаловать решение?
– Нет, это не в моих интересах. В моих интересах лишь отправиться домой, — приводит слова Ферстаппена портал Sky Sports.

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