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Марко: Ферстаппен проиграл гонку на старте. Но штраф в пять секунд — слишком жёстко

Марко: Ферстаппен проиграл гонку на старте. Но штраф в пять секунд — слишком жёстко
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о том, что пилота его команды Макса Ферстаппена оштрафовали на пять секунд в гонке ГП Саудовской Аравии за выезд за пределы трассы в первом повороте на первом круге на старте и получении преимущества.

«Макс проиграл гонку на старте. Куда он должен был ехать? В гонках Формулы-2 аналогичный инцидент произошёл с двумя или тремя гонщиками ранее, им вынесли предупреждения. Так что штраф в пять секунд я считаю слишком жёстким. Вначале Пиастри был впереди. Однако затем, в последней точке торможения, Макс снова вырвался вперёд. Но что есть, то есть.

Положительный момент в том, что у болида была скорость. И мы вновь убедились в том, что обгонять невероятно сложно. И после того, как Макса оштрафовали, нашей целью стало финишировать вторыми и благополучно вернуться домой. Мог бы Ферстаппен победить, если бы его не оштрафовали? Да», — приводит слова Марко портал GPblog.

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