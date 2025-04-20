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Хорнер — о штрафе Ферстаппена: не знаю, куда Макс должен был ехать в первом повороте

Хорнер — о штрафе Ферстаппена: не знаю, куда Макс должен был ехать в первом повороте
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу пятисекундного штрафа их пилота, действующего чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена на первом круге Гран-при Саудовской Аравии, где он срезал поворот в борьбе с пилотом команды «Макларен» Оскаром Пиастри.

«Я не знаю, куда Макс должен был ехать в том первом повороте. Мы проиграли гонку на 2,6 секунды, так что это тяжело. Я думаю, что самое позитивное для нас сегодня то, что темп был на месте. Это была очень позитивная гонка. Поздравляю Оскара, но разочарован тем, что не одержали победу», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

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