В ФИА вынесли решение насчёт аварии между Цунодой и Гасли в гонке ГП Саудовской Аравии

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) рассмотрели эпизод со столкновением на первом круге гонки Гран-при Саудовской Аравии пилота «Ред Булл» японца Юки Цуноды с гонщиком «Альпин» Пьером Гасли.

Стюарды провели беседу с каждым пилотом, а также просмотрели запись столкновения и данные телеметрии. В результате они пришли к выводу, что это был гоночный инцидент. Кроме того, Цунода и Гасли также согласились, что никто в данной ситуации не был виноват.

«В конечном счёте, учитывая, что это был узкий участок трассы, и тот факт, что болид Гасли находился прямо перед машиной Цуноды, мы согласились с оценкой обоих пилотов, что этот инцидент следует рассматривать в качестве гоночного без дальнейшего разбирательства», — сказано в пресс-релизе ФИА.