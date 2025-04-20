Пьер Гасли высказался об аварии с Цунодой на старте гонки в Саудовской Аравии

Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли из команды «Альпин» дал комментарий по поводу инцидента на первом круге Гран-при Саудовской Аравии, где он попал в аварию с пилотом «Ред Булл» Юки Цунодой.

«Никогда не бывает приятного чувства, когда заканчиваешь гонку на первом круге после такого инцидента. Прошло много времени с тех пор, как я последний раз попадал в подобную ситуацию, и это разочаровывает всех нас в команде.

У меня была хорошая траектория в четвертом повороте, я знал, что Юки Цунода был там с внутренней стороны, и я оставил достаточно места, удерживая машину в пределах белых линий. Это неудачный результат контакта с ним, но таковы гонки, и иногда так и происходит.

Из этих выходных мы можем извлечь много позитива. Мы знаем, что эта трасса на бумаге не самая сильная из наших, но нам удалось все равно быть конкурентоспособными и хорошо зарекомендовать себя в борьбе за очки. Это придает нам уверенность, и мы можем опираться на эти позитивные моменты в следующих гонках», — приводит слова Гасли Sky Sports.