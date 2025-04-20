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Хэмилтон: чувствовал ли я себя в машине комфортно? Нет, ни единой секунды

Хэмилтон: чувствовал ли я себя в машине комфортно? Нет, ни единой секунды
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Британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш на седьмом месте в гонке Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Его напарник по «Скудерии» Шарль Леклер стал третьим, опередив Хэмилтона более чем на полминуты.

«Был ли хоть один момент, когда я чувствовал себя в машине комфортно? Нет, ни единой секунды. Но я не могу винить автомобиль, который сейчас способен финишировать третьим. Леклер проделал сегодня потрясающую работу. Есть ли у меня идеи, что происходит со мной? Нет», — заявил Хэмилтон в интервью Sky Sports.

Напомним, победы в гонке одержал представитель «Макларена» Оскар Пиастри.

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