Бывший гоночный директор Ф-1 прокомментировал штраф Макса Ферстаппена

Бывший гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих объяснил, почему пилоту команды «Ред Булл» Максу Ферстаппену выписали пятисекундный штраф на Гран-при Саудовской Аравии.

«Для меня абсолютно ясно, что Макс должен был вернуть позицию. Мы обсуждали эту тему очень долго — много лет — со всеми командами и гонщиками. Всегда было абсолютно ясно и понятно, что если вы покидаете трассу и таким образом по сути получаете преимущество — а он это сделал, потому что сохранил позицию, — то эту позицию нужно уступить», — приводит слова Виттиха GP Blog.

Напомним, Ферстаппен на старте гонки уступил лидирующую позицию пилоту «Макларен» Оскару Пиастри, но затем, срезав поворот, решил отыграть упущенное, за что и получил штрафное время.