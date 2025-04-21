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Джордж Расселл указал на проблему, помешавшую ему сдержать Леклера и Норриса

Джордж Расселл указал на проблему, помешавшую ему сдержать Леклера и Норриса
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Пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл дал комментарий по поводу своего выступления на Гран-при Саудовской Аравии, где он финишировал пятым по итогам гонки.

«Сегодня всё было связано с шинами, и, к сожалению, наши шины перегревались. Я старался держаться рядом с Ферстаппеном в начале второго отрезка, но быстро стало ясно, что мы не сможем удержаться. Я попытался немного лучше управлять шинами, но с учётом того, что они сделали смещение по возрасту шин, Леклер и Норрис смогли вырваться вперёд. После этого мои шины стали работать намного хуже, и всё дело было в том, чтобы просто финишировать на пятом месте. В конечном счёте сегодня у нас не было темпа. Даже если бы мы преуспели больше в разные моменты гонки, это был максимум, доступный нам сегодня вечером.

Мы извлечём из этих выходных все позитивные моменты. Мы знаем, что перегрев шин — это слабость нашей машины на данный момент. Все сосредоточены на том, чтобы улучшить это. Нам придётся смириться с тем, что мы придём пятыми в плохой день, но мы все хотим сделать шаги в этом направлении, и как можно быстрее», — приводит слова Расселла Sky Sports.

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