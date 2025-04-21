Вольф: это было наше худшее выступление в сезоне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф разочарован выступлением команды в гонке Гран-при Саудовской Аравии.

Пилоты немецкой команд Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли финишировали на пятой и шестой позиции соответственно.

«Это было наше худшее выступление в сезоне. Из-за перегрева шин скорость снизилась, было неприятно. Мы надеялись, что сможем побороться за подиум, но из-за ограничений, которые были у нас с шинами, максимумом для нас стало пятое и шестое места. Нам нужно проанализировать наше выступление и понять, почему это произошло, чтобы быстро найти пути улучшения.

И Расселл, и Антонелли вели борьбу в гонке с ограничениями. Даже при лучшей управляемости на разных этапах гонки Джорджу всегда было не под силу остановить обгонявших его Леклера и Норриса. Кими же продолжал совершенствоваться, чтобы занять шестое место и не дать Льюису обойти себя.

Дальше нас ждёт Гран-при Майами. Там трасса аналогичная Джидде — горячая, поэтому нам нужно быть лучше, чем мы были сегодня, если хотим избежать повторения неудачного выступления», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.