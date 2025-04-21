Юки Цунода высказался по поводу аварии с Пьером Гасли на Гран-при Саудовской Аравии

Пилот команды «Ред Булл» Юки Цунода дал комментарий об инциденте, который случился с ним на первом круге Гран-при Саудовской Аравии, где он попал в аварию вместе с гонщиком «Альпин» Пьером Гасли.

«Было очень жаль, что я попал в гоночный инцидент так рано в гонке сегодня. Я полностью контролировал ситуацию до этой аварии, Карлос также был прямо передо мной, и мне просто некуда было деваться, так как это произошло в самом узком повороте на этой трассе. Я сделал всё, что мог, чтобы избежать любых инцидентов, но затем, к сожалению, у меня было повреждено заднее крыло, и я не мог безопасно продолжить гонку.

Больно сталкиваться с кем-либо, особенно с Пьером, поскольку мы друзья, и это было не идеально для любого из нас, поскольку в конце дня мы боремся за очки и успех, и моя цель — достичь как можно большего каждый уикенд. Каждый круг очень важен для меня, чтобы чему-то научиться и больше испытать машину, жаль, что что-то подобное произошло на ранней стадии гонки. Положительным моментом уикенда является то, что я чувствую, что мы добились прогресса, снова оказавшись в третьем сегменте, и я чувствую, что моя уверенность растёт всё больше и больше. Далее у нас будет несколько тестов на RB19 перед Майами, а затем я с нетерпением жду возможности снова поехать с командой, и надеемся добиться лучшего результата, чтобы заработать несколько очков», — приводит слова Цуноды Sky Sports.