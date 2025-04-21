Хорнер принёс на встречу с журналистами фото, указывающие на невиновность Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер принёс на встречу с журналистами фото, которое указывает, что пилота его команды Макса Ферстаппена несправедливо оштрафовали на пять секунд за срезку первого поворота на старте гонки Гран-при Саудовской Аравии в борьбе за лидерство с Оскаром Пиастри. Также Хорнер высказался на эту тему.

Фото: Соцсети журналиста Роналда Фординга

«Я считаю, что это было очень жёсткое решение. Мы не решились уступать позицию, поскольку не посчитали, что Макс сделал что-то неправильно. Вы можете явно увидеть, что на апексе поворота он лидирует. Если учитывать ранее обсуждавшиеся правила борьбы, это очень жёсткое решение.

Если бы отказались от лидерства, то возникла бы проблема: тогда бы Ферстаппен оказался в грязном воздухе и отстал, а также рисковал получить давление со стороны Расселла. В тот момент лучшим решением было принять штраф, смириться и продолжить гонку», — приводит слова Хорнера портал Racingnews365.