Норрис: все говорят, что мы быстрейшие, бла-бла-бла. Без штрафа быстрейшим был бы Макс

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис заявил, что не согласен с мнением, что у его команды есть потенциально серьёзное преимущество по скорости в сравнении с конкурентами — в частности, с «Ред Булл».

«Темпом соперников не удивлён. Не понимаю, почему другие так удивляются. В квалификации они были так же быстры, как и в большинстве сессий, и как были в гонке. Люди слишком быстро судят по тренировкам, продолжается эта чушь. Пусть делают что хотят. Мы не верим, что были далеко впереди. Я думаю, что Макс был бы быстрейшим, если бы не штраф в пять секунд.

Нам есть что улучшать. Все говорят, что мы быстрейшие, бла-бла-бла, но это просто потому, что мы показываем больше темпа в тренировках. И на квалификацию у нас ничего не остаётся. Это то, как мы оптимизируем подготовку. Мы считаем, что если будем делать по-другому, то откатимся назад. У нас отличная машина, и в среднем, вероятно, она быстрейшая, но этого очевидно не хватает», — заявил Норрис в интервью Sky Sports.