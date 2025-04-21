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Ландо Норрис указал на вероятную проблему «Макларена» на Гран-при Майами

Ландо Норрис указал на вероятную проблему «Макларена» на Гран-при Майами
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис объяснил, почему не уверен в сильном выступлении собственной команды на следующем этапе Формулы-1 в Майами.

«Майами? Не знаю. Мы испытывали проблемы на этой трассе, мы продолжаем испытывать проблемы с DRS в сравнении с другими командами. Мы недостаточно быстры на прямых, что сегодня сделало мою жизнь особенно трудной. У нас нет преимущества над другими командами. Непростая ситуация. Но в прошлом году во многих гонках мы были в одной лодке, и оба были быстры.

Нужно быть терпеливым, упорно работать. Команда проделала отличную работу и блестяще выступила. Ну, в меньшей степени с моей стороны. Оскар проделал великолепную работу и показал, насколько быстра эта машина. Так что нет причин винить что-либо, нужно самому соответствовать», — заявил Норрис в интервью Sky Sports.

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