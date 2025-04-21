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Ферстаппен — о штрафе за старт: я не могу высказывать своё мнение, иначе буду оштрафован

Ферстаппен — о штрафе за старт: я не могу высказывать своё мнение, иначе буду оштрафован
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Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен вновь отказался обсуждать по существу собственный штраф за срезку первого поворота на старте гонки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. По мнению нидерландца, если бы он начал обсуждения, то неминуемо навлёк бы на себя штраф со стороны Международной автомобильной федерации.

— Проблема в том, что я не могу высказывать своё мнение, иначе буду оштрафован. Так что лучше не буду говорить об этом.
— Обсуждали ли вы с командой возможность быстро вернуть позицию Оскару?
— Я думаю, лучше не стоит говорить об этом. Что бы я ни сказал об этом, у меня возникнут проблемы.

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