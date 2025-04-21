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Пиастри отреагировал на мнение Норриса, что «Ред Булл» был быстрее «Макларена»

Пиастри отреагировал на мнение Норриса, что «Ред Булл» был быстрее «Макларена»
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Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри не согласился с мнением своего напарника Ландо Норриса, что на Гран-при Саудовской Аравии потенциально быстрейшими были Макс Ферстаппен и «Ред Булл».

— Ландо Норрис только что сказал в интервью, что «Ред Булл» был быстрее, чем вы. Вы согласны?
— Эм-м-м. Нет. Думаю, наша машина всё ещё быстрее. Было трудно в грязном воздухе. Макс в гонке был явно быстрее, чем я ожидал. То, что он быстр на одном круге, не стало большим сюрпризом. Не ожидал, что в гонке будет столько проблем с «медиумом». Нам есть что улучшать. Всё ещё думаю, что машина хороша, но если посмотреть на эту трассу и на «Сузуку» — они похожи, и Макс и «Ред Булл» на них были намного ближе. Думаю, преимущество всё ещё у нас, но не знаю, насколько оно большое на таких трассах, — заявил Пиастри.

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