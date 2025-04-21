Стелла назвал причину, повлиявшую на непопадание Норриса на подиум в Саудовской Аравии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о борьбе пилота команды Ландо Норриса с гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Саудовской Аравии. По мнению босса британской команды, это в итоге не позволило Норрису подняться на подиум. Ландо в итоге стал четвёртым. Сам Хэмилтон показал седьмой результат. Победу одержал другой пилот «Макларена», Оскар Пиастри.

«Это стало небольшой проблемой. Очевидно, Льюис здорово разбирается в гонках, так что Ландо потребовалось несколько попыток, чтобы обойти его в первом повороте. В конечном счёте, полагаю, это повлияло на шансы Ландо завоевать подиум. Но, знаете, если говорить в таком ключе, будет слишком много «если», — приводит слова Стеллы Sports Illustrated.

Главные новости дня: