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Стелла назвал причину, повлиявшую на непопадание Норриса на подиум в Саудовской Аравии

Стелла назвал причину, повлиявшую на непопадание Норриса на подиум в Саудовской Аравии
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о борьбе пилота команды Ландо Норриса с гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Саудовской Аравии. По мнению босса британской команды, это в итоге не позволило Норрису подняться на подиум. Ландо в итоге стал четвёртым. Сам Хэмилтон показал седьмой результат. Победу одержал другой пилот «Макларена», Оскар Пиастри.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.450 км)
20 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:21:06.758
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+2.843
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+8.104

«Это стало небольшой проблемой. Очевидно, Льюис здорово разбирается в гонках, так что Ландо потребовалось несколько попыток, чтобы обойти его в первом повороте. В конечном счёте, полагаю, это повлияло на шансы Ландо завоевать подиум. Но, знаете, если говорить в таком ключе, будет слишком много «если», — приводит слова Стеллы Sports Illustrated.

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