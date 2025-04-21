Брандл предположил, с чем связаны трудности Хэмилтона с болидом «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Sky Sports Мартин Брандл поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон. На завершившемся 20 апреля Гран-при Саудовской Аравии британец показал седьмой результат. После гонки Льюис говорил, что не чувствовал себя в машине комфортно ни единой секунды.
«С трудом верю, что он не разбирается в машине. Да, для него она новая, но скоро уже май. У них было достаточно времени перед сезоном. Так что я просто считаю, что Льюис не справился с этой машиной. Полагаю, дело в неверных настройках. Ещё по его выступлениям в «Мерседесе» я слышал, что Льюису нравятся определённые настройки. Очевидно, пока он не может к ним прийти. Как итог – трудные дни», — приводит слова Брандла PlanetF1.
- 21 апреля 2025
-
11:41
-
11:04
-
10:22
-
09:42
-
08:30
-
08:00
-
00:50
-
00:49
-
00:43
-
00:41
-
00:35
-
00:21
-
00:14
-
00:04
- 20 апреля 2025
-
23:52
-
23:45
-
23:32
-
23:31
-
23:28
-
23:12
-
23:03
-
22:52
-
22:41
-
22:27
-
22:15
-
22:03
-
21:58
-
21:56
-
21:52
-
21:49
-
21:29
-
20:16
-
19:16
-
18:20
-
18:13