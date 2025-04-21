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Брандл предположил, с чем связаны трудности Хэмилтона с болидом «Феррари»

Брандл предположил, с чем связаны трудности Хэмилтона с болидом «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Sky Sports Мартин Брандл поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон. На завершившемся 20 апреля Гран-при Саудовской Аравии британец показал седьмой результат. После гонки Льюис говорил, что не чувствовал себя в машине комфортно ни единой секунды.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.450 км)
20 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:21:06.758
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+2.843
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+8.104

«С трудом верю, что он не разбирается в машине. Да, для него она новая, но скоро уже май. У них было достаточно времени перед сезоном. Так что я просто считаю, что Льюис не справился с этой машиной. Полагаю, дело в неверных настройках. Ещё по его выступлениям в «Мерседесе» я слышал, что Льюису нравятся определённые настройки. Очевидно, пока он не может к ним прийти. Как итог – трудные дни», — приводит слова Брандла PlanetF1.

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