Алонсо: 11-е место — худшее из тех, что можно занять. Нам нужно привыкать к этому
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Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал выступление на Гран-при Саудовской Аравии, где он показал 11-й результат. По мнению Алонсо, это максимальный результат, на который могла претендовать команда.
Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.450 км)
20 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:21:06.758
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+2.843
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+8.104
«Я выложился на максимум на трассе. Было трудно держаться в одном темпе с соперниками впереди. Мы просто недостаточно быстры. 11-я позиция, вероятно, худшая из тех, что можно занять, но нам нужно привыкать к этому. В этом году набирать очки будет сложно. Мы оказались на 11-м месте ещё и потому, что Юки Цунода и Пьер Гасли столкнулись на первом круге, а Лиам Лоусон получил 10-секундный штраф. Если бы не это, то мы были бы на 14-м месте. Впереди ещё долгий путь», — приводит слова Алонсо RaceFans.
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