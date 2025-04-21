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Алонсо — об инциденте с Бортолето в Саудовской Аравии: возможно, он останется без ужина

Алонсо — об инциденте с Бортолето в Саудовской Аравии: возможно, он останется без ужина
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо пошутил по поводу инцидента, который произошёл у него с гонщиком команды «Кик-Заубер» Габриэлом Бортолето во время Гран-при Саудовской Аравии. Во время борьбы с пилотом «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном молодой бразилец едва не отправил испанского ветерана в стену, из-за чего тот срезал второй поворот.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.450 км)
20 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:21:06.758
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+2.843
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+8.104

«Возможно, он останется без ужина», — приводит слова Алонсо ESPN US.

Фото: x.com/f1

Отметим, что компания Фернандо A14 Management занимается карьерой Габриэла.

Напомним, Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии показал 11-й результат. Бортолето был 18-м. Победу одержал Оскар Пиастри из «Макларена».

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