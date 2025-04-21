Брандл прояснил отношение к штрафу Ферстаппена за срезку на первом круге
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Sky Sports Мартин Брандл поделился мнением о штрафе, который получил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на Гран-при Саудовской Аравии. Нидерландца оштрафовали на пять секунд за выезд за пределы трассы в первом повороте на первом круге на старте гонки.
Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.450 км)
20 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:21:06.758
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+2.843
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+8.104
«Всё равно он остался впереди на чистом воздухе. Не думаю, что наказание работает должным образом», — приводит слова Брандла издание F1oversteer.
Напомним, Ферстаппен на Гран-при Саудовской Аравии показал второй результат. Победителем стал Оскар Пиастри, представляющий «Макларен».
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