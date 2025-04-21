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«Абсурд». Бывший механик «Ред Булл» осудил Брандла за комментарий в Джидде

«Абсурд». Бывший механик «Ред Булл» осудил Брандла за комментарий в Джидде
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Бывший механик «Ред Булл» Каллум Николас раскритиковал британского обозревателя Мартина Брандла за комментарий на минувшем Гран-при Саудовской Аравии.

В квалификации Брандл остро отреагировал на эпизод с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», воспользовавшимся слипстримом от ехавшего впереди Джека Дуэна из «Альпин».

«На месте Джека я бы проверил его тормоза», — сказал Брандл.

«Я увидел это и подумал: «Что за абсурд говорит бывший гонщик», — написал Николас в социальных сетях.

Напомним, победителем Гран-при Саудовской Аравии стал пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри.

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