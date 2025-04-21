Бортолето раскрыл первую мысль после инцидента с Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето дал комментарий по поводу инцидента, который произошёл у него с гонщиком «Астон Мартин» Фернандо Алонсо во время Гран-при Саудовской Аравии. В ходе борьбы с пилотом «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном Габриэл едва не отправил испанского ветерана в стену, из-за чего тот срезал второй поворот.
«Я не видел его. Как только машина, которая была сзади, обогнала меня, я попытался войти в поворот, а Фернандо оказался там. Я просто почувствовал сильный удар в боковую часть моей машины, увидел Фернандо и подумал: «Привет!» — приводит слова Бортолето на своей странице в социальных сетях журналист Адам Купер.
Бортолето на Гран-при Саудовской Аравии показал 18-й результат. Алонсо был 11-м. Победу одержал Оскар Пиастри из «Макларена».
Ф-1 показала забавный момент с Алонсо и помётом голубя:
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