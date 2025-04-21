Алексей Попов разобрал штраф Макса Ферстаппена за срезку на первом круге

Популярный российский комментатор Алексей Попов дал комментарий по поводу штрафа, который получил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на Гран-при Саудовской Аравии. Нидерландца оштрафовали на пять секунд за выезд за пределы трассы в первом повороте на первом круге на старте гонки.

«Гоночный темп позволил бы Максу победить, если бы он не проспал старт. Проспал – громко сказано. Понятно, что реакция была более-менее, но всё равно разгон вышел лучше у Оскара. Он занял внутреннюю траекторию, и дальше против Макса сыграли его же приёмом – то есть Пиастри не стал отступать. Пиастри чуть-чуть, может, ослабил давление на тормоза в конце – то, что делал Макс всегда. Поворот такой, что там очень сложно проехать прямо бок о бок и оставить место. Он ехал – и проехал.

Макс не хотел уступать, поняв, что он проигрывает старт. Он хотел любой ценой остаться впереди, поэтому проехал вокруг Оскара, срезав прям откровенно. После этого был выбор – вернуть позицию или не возвращать. Он решил её не возвращать и поплатился.

Кто-то считает, что судьи испортили гонку, кто-то, наоборот, что Макс получил по заслугам, чего он сам всегда и добивался», – сказал Попов на канале «Гаснут Огни» в YouTube.

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