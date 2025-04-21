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Бакстон прояснил, заслужил ли Ферстаппен штраф на Гран-при Саудовской Аравии

Бакстон прояснил, заслужил ли Ферстаппен штраф на Гран-при Саудовской Аравии
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Известный британский автоспортивный журналист и ведущий Уилл Бакстон высказал согласие со штрафом, который получил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен на Гран-при Саудовской Аравии. Нидерландца оштрафовали на пять секунд за выезд за пределы трассы в первом повороте на первом круге на старте гонки. При этом Уилл не согласился с 10-секундным штрафом пилота «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона, который тот получил из-за покидания пределов трассы после того, как он обогнал Джека Дуэна.

«Интригующие штрафы по итогам вчерашней гонки. Что касается Ферстаппена, то здесь, на мой взгляд, всё очевидно. Никакого пространства для другой трактовки. Но что касается Лоусона, то это никак не укладывается в голове. Борьба за позицию была давно окончена ещё на прямой. Очень странно», — написал Бакстон на своей странице в социальных сетях.

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