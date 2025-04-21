«Вот что нужно для чемпионства». Ферстаппен оценил выступление Пиастри в Джидде

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался о выступлении лидера зачёта австралийца Оскара Пиастри из «Макларена» на минувшем Гран-при Саудовской Аравии.

«Люди забывают, прошлый год стал для него вторым. Сейчас у него третий год, и он смотрится очень солидно. Очень спокоен, мне это нравится. Это видно на трассе. Он делает то, что и должен, практически не ошибается, именно это и нужно, когда вы боретесь за чемпионство. Марк [Уэббер] сильно ему помогает. Это здорово», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции.

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