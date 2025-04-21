Эксперт The Race: не поймите меня неверно, но победой Пиастри обязан Норрису и Ферстаппену

Известный журналист The Race Бен Андерсон поделился мыслями о победе пилота «Макларена» Оскара Пиастри на Гран-при Саудовской Аравии. По мнению эксперта, Пиастри не смог бы рассчитывать на триумф в гонке без просчёта гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и своего напарника Ландо Норриса.

«Пока слишком рано говорить, станет ли этот результат решающим в гонке за титул, но для Пиастри, который, как мне кажется, был лишь третьим по скорости гонщиком в Джидде, это, безусловно, был грандиозный Гран-при. Не поймите меня неправильно, он выступил великолепно, но победой Оскар обязан Норрису, который упустил своё преимущество в квалификации во внутрикомандной борьбе, а затем – Ферстаппену (чей круг на поул стал ещё одним героическим событием субботы), который провалил старт, а затем попытался играться с правилами.

Если бы Ферстаппен провёл абсолютно чистую гонку, подозреваю, Пиастри финишировал бы вторым. Однако мы не можем знать, как сложилась бы гонка в альтернативной реальности и как преимущество «Макларена» в управлении шинами могло бы повлиять на ситуацию, если бы Пиастри пришлось работать усерднее», — написал Андерсон.

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