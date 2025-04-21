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«Это ужасно». Хэмилтон заявил, что ожидает «болезненного» сезона с «Феррари»

«Это ужасно». Хэмилтон заявил, что ожидает «болезненного» сезона с «Феррари»
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Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от сезона после Гран-при Саудовской Аравии, где он стал седьмым.

«Ничего позитивного в гоночном дне. За исключением того, что Шарль финишировал на подиуме. Это было ужасно. Ужасно. Ничего приятного. В первом отрезке сильно не хватало поворачиваемости, машина просто не поворачивала. Во втором отрезке баланс немного улучшился, однако не было темпа. Всё плохо.

Думаю, у меня будут проблемы и в Майами. Не знаю, как долго мне придётся бороться, но это болезненно, определённо. Сейчас решения нет. Поэтому… это будет продолжаться до конца года. И будет болезненно», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport Week.

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