Вольф — о возможных поправках к моторному регламенту: будто читаю об американской политике

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий относительно потенциальных поправок в моторном регламенте на сезон 2026 года. Ранее сообщалось, что комиссии Формулы-1 был предложен компромиссный вариант распределения мощности между электрической частью мотора и двигателем внутреннего сгорания.

«Видеть повестку дня комиссии Формулы-1 почти так же весело, как читать некоторые комментарии об американской политике, которые я вижу в социальных сетях. Я действительно хочу защитить нас и воздержаться от комментариев. Но это шутка. Совещание по двигателям проходило неделю назад, и теперь подобные вопросы снова оказались в повестке дня», — приводит слова Вольфа Motorsport.

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