Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — о возможных поправках к моторному регламенту: будто читаю об американской политике

Вольф — о возможных поправках к моторному регламенту: будто читаю об американской политике
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий относительно потенциальных поправок в моторном регламенте на сезон 2026 года. Ранее сообщалось, что комиссии Формулы-1 был предложен компромиссный вариант распределения мощности между электрической частью мотора и двигателем внутреннего сгорания.

«Видеть повестку дня комиссии Формулы-1 почти так же весело, как читать некоторые комментарии об американской политике, которые я вижу в социальных сетях. Я действительно хочу защитить нас и воздержаться от комментариев. Но это шутка. Совещание по двигателям проходило неделю назад, и теперь подобные вопросы снова оказались в повестке дня», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Материалы по теме
Хорнер и Вольф не сошлись во мнении относительно поправок к моторному регламенту

Самая высокая скорость в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android