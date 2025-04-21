Вассёр предостерёг команды перед возможными поправками к моторному регламенту

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказал мнение о необходимости не отказываться от компромисса, если станет понятно, что новый моторный регламент может привести к проблемам у команд. Ранее сообщалось, что комиссии Формулы-1 был предложен компромиссный вариант распределения мощности между электрической частью мотора и двигателем внутреннего сгорания, чтобы избежать потенциальных сложностей.

«Мы должны быть открыты в этом вопросе и избегать борьбы, даже если кто-то считает, что у него будет преимущество за счёт батареи или чего-то ещё. Это может быть наихудшим сценарием для Формулы-1. У нас никогда не было такого масштабного изменения регламента, ведь это первый раз, когда мы разрабатываем шасси, двигатель и вносим изменения в регламент одновременно. Это вызов как для команд, так и для ФИА. Давайте обсудим данный вопрос на этой неделе. Надеюсь, мы найдём достойный компромисс», — приводит слова Вассёра Motorsport.

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