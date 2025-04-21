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Пилоты NASCAR подрались после гонки. Их не могли разнять стюарды

Пилоты NASCAR подрались после гонки. Их не могли разнять стюарды
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Гонка регионального первенства NASCAR завершилась дракой двух участников заезда — Зака Стейли, одного из ветеранов гонок на «Боуман Грэй Стэдиум», и Джастина Халверсона. Конфликт между пилотами, выступавшими в гонке класса Street Stocks, возник ещё до финиша. Когда автомобили возвращались в закрытый парк после финиша, Халверсон поравнялся со Стейли и что-то сказал — в ответ на это Зак резко взял вправо, оттолкнув машину соперника.

Халверсон в ответ на это движение протаранил машину соперника. Стейли, выскочив из машины, стал жестикулировать в адрес Халверсона и отбросил в сторону пытавшегося удержать разъярённого гонщика маршала. Вскоре судьям удалось нейтрализовать Стейли, но в этот момент из своей машины выбежал Халверсон, набросившийся на соперника с кулаками. Лишь после этого к месту драки добралась охрана.

Отметим, что победу в гонке одержал Остин Джонс, который в момент инцидента крутил пончики на газоне в нескольких десятках метров от драки.

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