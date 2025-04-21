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«Я бы поступил иначе». Бывший спортдиректор «Ред Булл» высказался о штрафе Ферстаппена

«Я бы поступил иначе». Бывший спортдиректор «Ред Булл» высказался о штрафе Ферстаппена
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Бывший спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли высказался о штрафе четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, нидерландец получил пять секунд за выезд за пределы трассы на старте и решение не возвращать позицию австралийцу Оскару Пиастри из «Макларена». У нынешнего руководителя «Кик-Заубера» спросили, что бы он сделал, если бы по-прежнему находился на командном мостике «Ред Булл».

«Я бы поступил иначе, ну или, по крайней мере, посоветовал бы так сделать. Роли поменялись, но это немного напомнило то, что произошло в 12-м повороте в Техасе в прошлом году. Думаю, что уроки были извлечены.

Это очень динамичная ситуация. Вам необходимо выбрать точку торможения, учитывая все сопутствующие моменты. Бывало, что я говорил пилотам, с которыми работал: «Вы могли оставить ещё 2 см, и это облегчило бы жизнь стюардов». Стюарды решают, оставили ли вы окно в ширину машины или нет», — приводит слова Уитли The Race.

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