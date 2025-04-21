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Хэмилтон — о седьмом месте в Джидде: недели отдыха у меня не будет. Отменяю планы

Хэмилтон — о седьмом месте в Джидде: недели отдыха у меня не будет. Отменяю планы
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», высказался о седьмом месте на пятом этапе «Королевских гонок» в 2025 году — Гран-при Саудовской Аравии.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.450 км)
20 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:21:06.758
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+2.843
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+8.104

«У меня были проблемы с машиной. Я ожидал, что день пройдёт лучше. У меня не будет никакой недели отдыха после Джидды, впереди только рабочая неделя. После вчерашнего дня мне придётся отменить некоторые планы», — приводит слова Хэмилтона издание DAZN.

Ранее Льюис заявил, что для того, чтобы полностью адаптироваться к болиду итальянского коллектива SF-25, ему необходимо провести трансплантацию мозга.

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