Гран-При Российской Дрифт Серии откроет новый сезон 26-27 апреля в Москве

Новый сезон главного чемпионата страны по дрифту — Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) — обещает стать одним из самых интересных и напряжённых за всю историю турнира. Появление новых участников вместе с изменениями в регламенте сделают заезды ещё более непредсказуемыми, а борьбу более острой.

Фото: RDS

Первый этап RDS GP 2025 по сложившейся традиции пройдёт в Москве на трассе Moscow Raceway, где 26–27 апреля соберутся более четырёх десятков пилотов из России и стран ближнего зарубежья и тысячи поклонников дрифта. Возможность следить за событиями на подмосковном автодроме будет и у тех, кто не сможет лично присутствовать на трассе — все сессии уик-энда, от квалификации и ТОП-32 в субботу до ТОП-16 и финальных заездов в воскресенье, будут показаны в прямом эфире на платформе RDS TV.

Фото: RDS

Четыре пилота в команде и жеребьёвка в квалификации

В новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии вступает с несколькими изменениями спортивного регламента. Самое заметное — расширение максимального состава команд и распределение пилотов по квалификационным группам с помощью жеребьёвки. С 2025 года каждая команда может заявить на уикенд сразу четырёх спортсменов. Причём от этапа к этапу состав коллективов может меняться за счёт пилотов личного зачёта или участников уайлд-кард (Wild Card). Блестяще зарекомендовавший себя в 2024 году формат уайлд-кард, по которому у заявленных на весь сезон участников межрегионального турнира RDS Europe была возможность провести этап в серии Гран-При, сохраняется. В 2025 году из RDS Open по схеме уайлд-кард спортсмены смогут выйти на старт уже трёх этапов на выбор. Также они могут заявляться в командный зачёт и набирать очки.

Фото: RDS

По решению организатора к выступлениям в RDS GP могут быть допущены пилоты, подтвердившие свою квалификацию в рамках других международных соревнований. Это открывает возможность участия в серии для зарубежных легионеров, тем более что такие кандидатуры уже есть. Но и без них состав участников нового сезона получился представительным — более четырёх десятков спортсменов выйдут на старт первого этапа на Moscow Raceway.

В новом сезоне распределение участников по квалификационным группам будет идти не по нарастающей, согласно личному зачёту, а по жеребьёвке на брифинге. Сильные пилоты волей случая будут раскиданы по сетке, что сделает сольные проезды ещё более интересными. Второе изменение, касающееся квалификации, заключается в возможности выбора позиции в парных заездах. Если раньше пилот, занявший более высокое место по итогам квалификации, всегда начинал парные заезды в роли лидера, то теперь он получает право выбора, в каком качестве проводить первый заезд — лидером или преследователем. Сделать этот выбор можно прямо в стартовом створе перед началом заезда, чтобы ещё сильнее обострить борьбу.

Фото: RDS

Расписание 1-го этапа RDS GP 2025 на Moscow Raceway:

26 апреля, суббота

8:00-9:20 — тренировки

9:40-14:30 — квалификация

14:55-15:55 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

16:15-18:40 — парные заезды ТОП-32

27 апреля, воскресенье

9:00-10:30 — тренировки

11:05-12:05 — парад пилотов и автограф-сессия

12:40-14:00 — парные заезды ТОП-16

15:00-17:00 — парные заезды ТОП-8 / ТОП-4 / финал

17:10 — церемония награждения