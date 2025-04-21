Оруджев: очень честный штраф Максу. Но положите лежачие полицейские — никто бы не срезал!

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о пятисекундном штрафе четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из «Ред Булл», который он получил за срезку в первом повороте первого круга при борьбе с Оскаром Пиастри («Макларен») на Гран-при Саудовской Аравии.

«В момент, когда старт уже проигран, единственный вариант спасти победу в гонке был только такой. На месте Оскара Макс бы сделал всё ровно так же. Поэтому, на мой взгляд, очень честный штраф. Лучше бы просто заставили поменяться местами, но и так сойдёт.

Здесь всегда есть две стороны, причём обе считают, что правы, а судьям надо принять одну из точек зрения. Сами виноваты, что так плохо пишете правила! Либо же избавляйтесь от мест, где можно срезать и обогнать.

Я вот совсем не понимаю, почему есть возможность такой срезки. Положите туда лежачие полицейские совсем лёгкие: если медленно проедешь, то всё ок, если быстро, то минус днище. И никто бы не срезал!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».