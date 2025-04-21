Оруджев — о Хэмилтоне: семикратный чемпион — и адаптироваться не может, ну смешно же!

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал результаты 40-летнего британского гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари». На Гран-при Саудовской Аравии в Джидде Хэмилтон занял седьмое место.

«Семикратный чемпион — и адаптироваться не может, ну смешно же! Какие вообще тогда вопросы к молодёжке «Ред Булл»? Шучу, конечно. Жаль, что Льюис пока не может подстроиться. Я опять начну песню про возраст и так далее. Другого варианта, почему всё так, я не вижу», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».