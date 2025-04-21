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Журналист — о гонке Ф-1 в Джидде: Ферстаппен осознал, что правила применяют и против него

Журналист — о гонке Ф-1 в Джидде: Ферстаппен осознал, что правила применяют и против него
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Известный итальянский журналист Лео Туррини выставил одинаковую оценку Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и Ландо Норрису из «Макларена» после прошедшего пятого этапа сезона-2025 — Гран-при Саудовской Аравии.

«Ферстаппен получает оценку семь по десятибалльной шкале. Он наконец-то осознал, что правила применяют и против него. И этот штраф лишил его победы. Ему пора разозлиться на самого себя.

Норрис тоже получает «семёрку». Согласитесь, он стартовал 10-м и финишировал четвёртым, едва не заехав на подиум. Но при оценивании необходимо учитывать субботнюю катастрофу. Для того, кто водит «Макларен», он слишком часто ошибается. И в поединке с Хэмилтоном он был наивен», — написал Туррини в своём блоге.

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