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Леклер, как и Хэмилтон, заявил, что не будет отдыхать до Майами, чтобы улучшить болид

Леклер, как и Хэмилтон, заявил, что не будет отдыхать до Майами, чтобы улучшить болид
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27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», подвёл итоги Гран-при Саудовской Аравии, в котором занял третье место.

«Машина была хороша в гонке. Я думаю, мы отлично справились с шинами. В целом нам не хватает скорости, потому что мы испытываем серьёзные трудности в квалификации. Сейчас нам нужно больше сосредоточиться на этом.

Сейчас я возвращаюсь в Маранелло и буду там во вторник и среду, чтобы поработать над улучшением машины. Надеюсь, мы сможем изменить ситуацию, потому что если у нас получится занимать высокие позиции в квалификациях, то мы сможем выигрывать гонки», — приводит слова Леклера издание DAZN.

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