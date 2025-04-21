Леклер, как и Хэмилтон, заявил, что не будет отдыхать до Майами, чтобы улучшить болид

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», подвёл итоги Гран-при Саудовской Аравии, в котором занял третье место.

«Машина была хороша в гонке. Я думаю, мы отлично справились с шинами. В целом нам не хватает скорости, потому что мы испытываем серьёзные трудности в квалификации. Сейчас нам нужно больше сосредоточиться на этом.

Сейчас я возвращаюсь в Маранелло и буду там во вторник и среду, чтобы поработать над улучшением машины. Надеюсь, мы сможем изменить ситуацию, потому что если у нас получится занимать высокие позиции в квалификациях, то мы сможем выигрывать гонки», — приводит слова Леклера издание DAZN.