«Ландо прибедняется». Оруджев — о словах Норриса, что «Ред Булл» был быстрее

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев раскритиковал 25-летнего гонщика Формулы-1 Ландо Норриса, представляющего коллектив «Макларен», за слова про темп австрийской команды «Ред Булл» и конкретно Макса Ферстаппена на Гран-при Саудовской Аравии.

Норрис финишировал четвёртым после старта с 10-го места, а Ферстаппен закончил гонку вторым после того, как начал заезд с первой позиции.

«Ландо прибедняется. Очевидно, что это не так. Иначе Макс бы уехал и эти пять штрафных секунд никак ему не помешали бы», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».