«Ландо прибедняется». Оруджев — о словах Норриса, что «Ред Булл» был быстрее
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев раскритиковал 25-летнего гонщика Формулы-1 Ландо Норриса, представляющего коллектив «Макларен», за слова про темп австрийской команды «Ред Булл» и конкретно Макса Ферстаппена на Гран-при Саудовской Аравии.
Норрис финишировал четвёртым после старта с 10-го места, а Ферстаппен закончил гонку вторым после того, как начал заезд с первой позиции.
Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.450 км)
20 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:21:06.758
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+2.843
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+8.104
«Ландо прибедняется. Очевидно, что это не так. Иначе Макс бы уехал и эти пять штрафных секунд никак ему не помешали бы», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
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