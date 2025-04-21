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В «Астон Мартин» прошло собрание ключевых лиц после отсутствия очков в трёх гонках — Race

В «Астон Мартин» прошло собрание ключевых лиц после отсутствия очков в трёх гонках — Race
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Ключевые лица команды Формулы-1 «Астон Мартин» в понедельник, 21 марта, провели собрание на базе из-за трёх подряд неудовлетворительных этапов, когда британский коллектив не набрал ни одного очка.

«Мы собрались вместе в понедельник, чтобы обсудить, что мы можем извлечь полезного за это время, и обозначить, что нам делать дальше.

Можем ли мы добиться большего от машины 2025 года? Да, я думаю, что нам это под силу. Есть много областей, где мы, оглядываясь на последние гонки, можем добиться большего от машины», — приводит слова руководителя команды Энди Кауэлла издание.

После пяти этапов сезона-2025 на счету «Астон Мартин» 10 очков и седьмое место в Кубке конструкторов. Все 10 баллов на счету Лэнса Стролла.

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