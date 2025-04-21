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Егор Оруджев призвал «Феррари» перебросить все ресурсы на следующий сезон Формулы-1

Егор Оруджев призвал «Феррари» перебросить все ресурсы на следующий сезон Формулы-1
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев призвал итальянский коллектив Формулы-1 «Феррари» перебросить все ресурсы на следующий сезон «Королевских гонок».

«На их месте лучше бросать все ресурсы на следующий сезон. Командный зачёт не выиграть, пока один пилот «не может» адаптироваться. Тогда делайте классную машину под новый регламент. А этот как-нибудь доедете», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

После пяти этапов в сезоне 2025 года на счету коллектива из Маранелло 78 очков и четвёртое место в Кубке конструкторов. У Шарля Леклера 47 баллов и пятое место в личном зачёте, у Льюиса Хэмилтона — 31 очко и седьмая позиция.

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