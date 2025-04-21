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В Германии представили суперкар Ferrari с позолоченным выхлопом. Мощность — 1060 л. с.

В Германии представили суперкар Ferrari с позолоченным выхлопом. Мощность — 1060 л. с.
Ferrari SF90 XX Stradale от ателье Novitec
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Немецкое тюнинг-ателье Novitec представило свой вариант гибридного суперкара Ferrari SF90 XX Stradale — самой аэродинамически эффективной дорожной модели итальянской марки.

Ferrari SF90 XX Stradale от ателье Novitec

Ferrari SF90 XX Stradale от ателье Novitec

Фото: Novitec

В первую очередь в Novitec отмечают более эффективную выхлопную систему, выполненную в различных вариантах, включая версию с покрытием из золота 999-й пробы.

Ferrari SF90 XX Stradale от ателье Novitec

Ferrari SF90 XX Stradale от ателье Novitec

Фото: Novitec

Создатели отмечают, что за счёт увеличения отдачи двигателя внутреннего сгорания силовая установка выдаёт на 30 лошадиных сил больше — 780 кВт (1060 л. с.) вместо прежних 758 кВт (1030 л. с.).

Ferrari SF90 XX Stradale от ателье Novitec

Ferrari SF90 XX Stradale от ателье Novitec

Фото: Novitec

Кроме того, автомобиль отличается карбоновым накладками на боковые зеркала, разработанными совместно с Vossen колёсными дисками с различным диаметром на задней и передней осях и перекалиброванными пружинами.

Ferrari SF90 XX Stradale от ателье Novitec

Ferrari SF90 XX Stradale от ателье Novitec

Фото: Novitec

Напомним, в июне 2024 года американский YouTube-блогер Зак Нельсон показал полностью покрытый золотом Tesla Cybertruck.

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