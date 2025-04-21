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Сайнс застрял в болиде после финиша гонки Ф-1 в Джидде, ему помог механик другой команды

30-летний испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, выступающий за коллектив «Уильямс», после финиша гонки пятого этапа «Королевских гонок» в сезоне-2025 — Гран-при Саудовской Аравии — застрял в болиде и не смог из него выбраться без посторонней помощи.

Карлос пытается выбраться после финиша Фото: Кадр из трансляции с онборда Карлоса Сайнса

Карлос ищет помощь рядом Фото: Кадр из трансляции с онборда Карлоса Сайнса

Примечательно, что испанцу помог механик коллектива «Кик-Заубера», который занимался болидом своей команды.

Карлосу помог механик «Кик-Заубера» Фото: Кадр из трансляции с онборода Карлоса Сайнса

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (топ-10).

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 50 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 2.843.

3. Шарль Леклер («Феррари») + 8.104.

4. Ландо Норрис («Макларен») + 9.196.

5. Джордж Расселл («Мерседес») + 27.236.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +34.688.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +39.073.

8. Карлос Сайнс («Уильямс») + 1:04.630.

9. Александер Албон («Уильямс») + 1:06.515.

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1:07.091.