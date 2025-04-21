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Сайнс застрял в болиде после финиша гонки Ф-1 в Джидде, ему помог механик другой команды

Сайнс застрял в болиде после финиша гонки Ф-1 в Джидде, ему помог механик другой команды
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30-летний испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, выступающий за коллектив «Уильямс», после финиша гонки пятого этапа «Королевских гонок» в сезоне-2025 — Гран-при Саудовской Аравии — застрял в болиде и не смог из него выбраться без посторонней помощи.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.450 км)
20 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:21:06.758
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+2.843
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+8.104
Карлос пытается выбраться после финиша

Карлос пытается выбраться после финиша

Фото: Кадр из трансляции с онборда Карлоса Сайнса

Карлос ищет помощь рядом

Карлос ищет помощь рядом

Фото: Кадр из трансляции с онборда Карлоса Сайнса

Примечательно, что испанцу помог механик коллектива «Кик-Заубера», который занимался болидом своей команды.

Карлосу помог механик «Кик-Заубера»

Карлосу помог механик «Кик-Заубера»

Фото: Кадр из трансляции с онборода Карлоса Сайнса

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (топ-10).

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 50 кругов.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 2.843.
3. Шарль Леклер («Феррари») + 8.104.
4. Ландо Норрис («Макларен») + 9.196.
5. Джордж Расселл («Мерседес») + 27.236.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +34.688.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +39.073.
8. Карлос Сайнс («Уильямс») + 1:04.630.
9. Александер Албон («Уильямс») + 1:06.515.
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1:07.091.

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